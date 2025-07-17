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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調升至17.5元，幅度約6.06%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對索菲科技(SOFI-US)提出目標價估值：中位數由16.5元上修至17.5元，調升幅度6.06%。其中最高估值25元，最低估值6元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予索菲科技評價：積極樂觀7位、保持中立11位、保守悲觀5位。

索菲科技今(17日)收盤價為21.8561元。近5日股價上漲6.06%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SOFI市場預估目標價

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