鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調升至15.5元，幅度約10.71%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對索菲科技(SOFI-US)提出目標價估值：中位數由14元上修至15.5元，調升幅度10.71%。其中最高估值20元，最低估值6元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予索菲科技評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀5位。
索菲科技今(8日)收盤價為19.24元。近5日股價上漲10.71%，標普指數上漲0.4%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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