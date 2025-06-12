鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.51元，預估目標價為17.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.52元下修至0.51元，其中最高估值0.71元，最低估值0.47元，預估目標價為17.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.71(0.71)
|0.91
|1.06
|1.72
|最低值
|0.47(0.47)
|0.36
|0.39
|0.55
|平均值
|0.54(0.55)
|0.66
|0.75
|1
|中位數
|0.51(0.52)
|0.64
|0.73
|0.86
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|323.03億
|333.46億
|344.19億
|356.02億
|最低值
|295.78億
|287.97億
|311.51億
|322.15億
|平均值
|314.42億
|317.40億
|326.39億
|335.78億
|中位數
|316.83億
|320.48億
|323.72億
|328.74億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.13
|0.65
|0.75
|0.32
|0.22
|營業收入
|301.52億
|317.60億
|297.19億
|294.86億
|300.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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