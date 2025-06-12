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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.51元，預估目標價為17.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.52元下修至0.51元，其中最高估值0.71元，最低估值0.47元，預估目標價為17.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.71(0.71)0.911.061.72
最低值0.47(0.47)0.360.390.55
平均值0.54(0.55)0.660.751
中位數0.51(0.52)0.640.730.86

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值323.03億333.46億344.19億356.02億
最低值295.78億287.97億311.51億322.15億
平均值314.42億317.40億326.39億335.78億
中位數316.83億320.48億323.72億328.74億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.130.650.750.320.22
營業收入301.52億317.60億297.19億294.86億300.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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