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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.53元，預估目標價為17.34元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 06:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.54元下修至0.53元，其中最高估值0.83元，最低估值0.17元，預估目標價為17.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.83(0.83)0.970.981.86
最低值0.17(0.17)0.170.290.24
平均值0.49(0.51)0.60.710.97
中位數0.53(0.54)0.640.730.84

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值324.62億337.34億349.60億362.11億
最低值295.78億287.97億299.30億307.22億
平均值314.06億318.61億325.97億339.47億
中位數314.20億320.86億329.60億343.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS1.130.650.750.32
營業收入301.52億317.60億297.19億294.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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