鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.53元，預估目標價為17.34元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 06:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.54元下修至0.53元，其中最高估值0.83元，最低估值0.17元，預估目標價為17.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.83(0.83)
|0.97
|0.98
|1.86
|最低值
|0.17(0.17)
|0.17
|0.29
|0.24
|平均值
|0.49(0.51)
|0.6
|0.71
|0.97
|中位數
|0.53(0.54)
|0.64
|0.73
|0.84
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|324.62億
|337.34億
|349.60億
|362.11億
|最低值
|295.78億
|287.97億
|299.30億
|307.22億
|平均值
|314.06億
|318.61億
|325.97億
|339.47億
|中位數
|314.20億
|320.86億
|329.60億
|343.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.13
|0.65
|0.75
|0.32
|營業收入
|301.52億
|317.60億
|297.19億
|294.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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