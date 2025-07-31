鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至110元，幅度約6.8%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由103元上修至110元，調升幅度6.8%。其中最高估值130元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀19位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Robinhood Markets Inc - Class A今(31日)收盤價為107.5788元。近5日股價上漲6.8%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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