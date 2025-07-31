鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估下修至0.49元，預估目標價為5.75元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.5元下修至0.49元，其中最高估值0.73元，最低估值0.43元，預估目標價為5.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.73(0.73)
|0.84
|0.89
|最低值
|0.43(0.45)
|0.45
|0.44
|平均值
|0.51(0.52)
|0.6
|0.67
|中位數
|0.49(0.5)
|0.58
|0.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|88.19億
|96.40億
|103.98億
|最低值
|73.36億
|73.08億
|78.06億
|平均值
|77.31億
|81.90億
|89.57億
|中位數
|76.92億
|80.34億
|89.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|0.82
|1.19
|0.79
|0.59
|營業收入
|60.05億
|76.26億
|93.48億
|71.39億
|72.33億
詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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