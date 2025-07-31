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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估下修至0.49元，預估目標價為5.75元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.5元下修至0.49元，其中最高估值0.73元，最低估值0.43元，預估目標價為5.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.73(0.73)0.840.89
最低值0.43(0.45)0.450.44
平均值0.51(0.52)0.60.67
中位數0.49(0.5)0.580.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值88.19億96.40億103.98億
最低值73.36億73.08億78.06億
平均值77.31億81.90億89.57億
中位數76.92億80.34億89.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.410.821.190.790.59
營業收入60.05億76.26億93.48億71.39億72.33億

詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUMC

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