鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.ALAB-US的目標價調升至104元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至104元，調升幅度4%。其中最高估值130元，最低估值75元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Astera Labs, Inc.評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Astera Labs, Inc.今(30日)收盤價為118.41元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲0.97%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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