鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合包裹服務(UPS-US)EPS預估下修至6.63元，預估目標價為101.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對聯合包裹服務(UPS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.96元下修至6.63元，其中最高估值7.58元，最低估值5.9元，預估目標價為101.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.58(7.58)
|9.21
|10.35
|11.36
|最低值
|5.9(6.3)
|6.4
|6.98
|9.75
|平均值
|6.68(6.96)
|7.49
|8.42
|10.56
|中位數
|6.63(6.96)
|7.49
|8.44
|10.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|887.83億
|910.84億
|955.09億
|994.47億
|最低值
|862.41億
|848.32億
|876.64億
|969.33億
|平均值
|874.70億
|880.54億
|912.60億
|981.90億
|中位數
|874.59億
|880.81億
|909.68億
|981.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.55
|14.75
|13.26
|7.81
|6.75
|營業收入
|844.32億
|972.04億
|1,000.34億
|907.45億
|908.94億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合包裹服務(UPS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合包裹服務UPS-US的目標價調降至101元，幅度約9.82%
- 〈美股盤後〉標普盤中創新高後收黑 關注美中談判與Fed會議
- 盤中速報 - 聯合包裹服務(UPS-US)大跌5.15%，報96.35美元
- 〈美股早盤〉標普與那指齊創紀錄高位 聚焦Fed政策與企業財報
下一篇