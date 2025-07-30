search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合包裹服務(UPS-US)EPS預估下修至6.63元，預估目標價為101.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對聯合包裹服務(UPS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.96元下修至6.63元，其中最高估值7.58元，最低估值5.9元，預估目標價為101.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.58(7.58)9.2110.3511.36
最低值5.9(6.3)6.46.989.75
平均值6.68(6.96)7.498.4210.56
中位數6.63(6.96)7.498.4410.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值887.83億910.84億955.09億994.47億
最低值862.41億848.32億876.64億969.33億
平均值874.70億880.54億912.60億981.90億
中位數874.59億880.81億909.68億981.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.5514.7513.267.816.75
營業收入844.32億972.04億1,000.34億907.45億908.94億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合包裹服務(UPS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUPS

相關行情

台股首頁我要存股
聯合包裹服務90.84-10.6%

延伸閱讀



Empty