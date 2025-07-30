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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合健康保險(UNH-US)EPS預估下修至18.5元，預估目標價為326.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯合健康保險(UNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.3元下修至18.5元，其中最高估值26元，最低估值16元，預估目標價為326.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26(26)28.531.6436.38
最低值16(16)16.7518.5725.9
平均值18.7(18.86)21.4924.0631.75
中位數18.5(19.3)22.223.8531.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4,569.83億4,904.79億5,261.62億5,290.92億
最低值4,442.96億4,465.00億4,611.79億4,998.54億
平均值4,492.94億4,720.73億4,984.63億5,168.75億
中位數4,492.91億4,723.37億4,958.61億5,192.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS16.0318.0821.1823.8615.51
營業收入2,571.41億2,875.97億3,241.62億3,716.22億4,002.78億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合健康保險(UNH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUNH

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