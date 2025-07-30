鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合健康保險(UNH-US)EPS預估下修至18.5元，預估目標價為326.50元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯合健康保險(UNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.3元下修至18.5元，其中最高估值26元，最低估值16元，預估目標價為326.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26(26)
|28.5
|31.64
|36.38
|最低值
|16(16)
|16.75
|18.57
|25.9
|平均值
|18.7(18.86)
|21.49
|24.06
|31.75
|中位數
|18.5(19.3)
|22.2
|23.85
|31.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4,569.83億
|4,904.79億
|5,261.62億
|5,290.92億
|最低值
|4,442.96億
|4,465.00億
|4,611.79億
|4,998.54億
|平均值
|4,492.94億
|4,720.73億
|4,984.63億
|5,168.75億
|中位數
|4,492.91億
|4,723.37億
|4,958.61億
|5,192.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|16.03
|18.08
|21.18
|23.86
|15.51
|營業收入
|2,571.41億
|2,875.97億
|3,241.62億
|3,716.22億
|4,002.78億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合健康保險(UNH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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