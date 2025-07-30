search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至-0.17元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.19元上修至-0.17元，其中最高估值-0.03元，最低估值-0.43元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.03(-0.03)1.233.123.03
最低值-0.43(-0.43)-0.210.742.09
平均值-0.18(-0.18)0.681.722.5
中位數-0.17(-0.19)0.741.722.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.44億52.56億60.28億66.40億
最低值45.12億49.37億53.14億61.65億
平均值45.58億51.05億56.67億63.48億
中位數45.50億51.00億56.86億62.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.141.83-3.62-5.01-0.89
營業收入17.78億27.65億31.27億34.85億41.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROKU

相關行情

台股首頁我要存股
Roku公司90.38-3.49%

延伸閱讀



Empty