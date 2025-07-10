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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至-0.2元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.21元上修至-0.2元，其中最高估值-0.08元，最低估值-0.43元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.08(-0.08)1.233.123.15
最低值-0.43(-0.43)-0.210.742.09
平均值-0.21(-0.21)0.671.722.66
中位數-0.2(-0.21)0.751.722.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.44億52.89億60.28億66.40億
最低值44.41億49.27億53.14億61.65億
平均值45.53億51.05億56.61億63.44億
中位數45.50億50.99億56.79億63.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.141.83-3.62-5.01-0.89
營業收入17.78億27.65億31.27億34.85億41.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROKU

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