鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司ROKU-US的目標價調升至95元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Roku公司(ROKU-US)提出目標價估值：中位數由90元上修至95元，調升幅度5.56%。其中最高估值130元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有33位分析師給予Roku公司評價：積極樂觀19位、保持中立13位、保守悲觀1位。
Roku公司今(10日)收盤價為89.15元。近5日股價上漲5.56%，標普指數上漲0.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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