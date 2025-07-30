鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veralto CorpVLTO-US的目標價調升至119元，幅度約8.18%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Veralto Corp(VLTO-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至119元，調升幅度8.18%。其中最高估值125元，最低估值100元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Veralto Corp評價：積極樂觀10位、保持中立9位、保守悲觀0位。
Veralto Corp今(30日)收盤價為105.03元。近5日股價上漲8.18%，標普指數上漲0.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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