search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veralto CorpVLTO-US的目標價調升至119元，幅度約8.18%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Veralto Corp(VLTO-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至119元，調升幅度8.18%。其中最高估值125元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Veralto Corp評價：積極樂觀10位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Veralto Corp今(30日)收盤價為105.03元。近5日股價上漲8.18%，標普指數上漲0.97%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股VLTO市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Veralto Corp105.03+1.87%

延伸閱讀



Empty