鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADR(PUK-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為30.66元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.07元下修至2.03元，其中最高估值2.4元，最低估值1.81元，預估目標價為30.66元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.4(2.4)
|2.6
|3
|2.94
|最低值
|1.81(1.81)
|2
|2.56
|2.92
|平均值
|2.06(2.07)
|2.34
|2.76
|2.93
|中位數
|2.03(2.07)
|2.37
|2.76
|2.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|109.66億
|117.38億
|127.46億
|138.63億
|最低值
|41.15億
|44.74億
|49.72億
|138.63億
|平均值
|82.07億
|88.51億
|87.01億
|138.63億
|中位數
|88.75億
|95.96億
|83.86億
|138.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.63
|-1.55
|0.73
|1.24
|1.68
|營業收入
|559.73億
|265.00億
|-82.19億
|195.03億
|166.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Prudential plc - ADR(PUK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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