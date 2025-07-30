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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADR(PUK-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為30.66元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.07元下修至2.03元，其中最高估值2.4元，最低估值1.81元，預估目標價為30.66元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.4(2.4)2.632.94
最低值1.81(1.81)22.562.92
平均值2.06(2.07)2.342.762.93
中位數2.03(2.07)2.372.762.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值109.66億117.38億127.46億138.63億
最低值41.15億44.74億49.72億138.63億
平均值82.07億88.51億87.01億138.63億
中位數88.75億95.96億83.86億138.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.63-1.550.731.241.68
營業收入559.73億265.00億-82.19億195.03億166.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Prudential plc - ADR(PUK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPUK

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