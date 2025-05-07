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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至1.34元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.27元上修至1.34元，其中最高估值1.39元，最低估值1.18元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.39(1.42)1.882.643.26
最低值1.18(1.17)1.352.133.05
平均值1.31(1.26)1.722.433.15
中位數1.34(1.27)1.762.463.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.50億10.13億12.81億16.26億
最低值6.50億8.25億11.09億13.35億
平均值6.91億8.98億11.84億14.76億
中位數7.01億8.85億11.74億14.71億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-0.38-0.17-0.64
營業收入7,987萬1.16億3.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALAB

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