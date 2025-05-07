鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至1.34元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.27元上修至1.34元，其中最高估值1.39元，最低估值1.18元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.39(1.42)
|1.88
|2.64
|3.26
|最低值
|1.18(1.17)
|1.35
|2.13
|3.05
|平均值
|1.31(1.26)
|1.72
|2.43
|3.15
|中位數
|1.34(1.27)
|1.76
|2.46
|3.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.50億
|10.13億
|12.81億
|16.26億
|最低值
|6.50億
|8.25億
|11.09億
|13.35億
|平均值
|6.91億
|8.98億
|11.84億
|14.76億
|中位數
|7.01億
|8.85億
|11.74億
|14.71億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.38
|-0.17
|-0.64
|營業收入
|7,987萬
|1.16億
|3.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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