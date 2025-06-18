2家亞馬遜轉投資宣布合作 Astera Labs與世芯-KY組策略聯盟

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-06-18 17:07

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Astera Labs(ALAB-US) 與世芯 - KY(3661-TW) 近日宣布策略合作關係，攜手推進下一代 AI 基礎架構晶片生態系。由於兩家先前都獲亞馬遜 (AMZN-US) 投資，同時也是 NVLink 首批授權對象，兩家合作策略也獲外界高度關注。

伺服器示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

雙方指出，此次合作將結合世芯 - KY 在 ASIC 設計的能力與 Astera Labs 完整的連接方案，為雲端服務業者提供經過驗證且可互通的整合解決方案。

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Astera Labs 總裁暨營運長 Sanjay Gajendra 表示，公司願景是成為雲端業者機櫃連接方案的首選夥伴，隨著客製化運算平台朝機櫃層級擴展，對於 Scale-up 與 Scale-out 的連接需求日益提升，與世芯 - KY 合作將讓雲端業者無縫導入複雜的 AI 架構，加快上市時間並降低整合風險。

在 AI 模型規模與複雜度快速提升的當下，雲端業者在部署 AI 基礎設施時，面臨極大的技術挑戰。現代 AI 應用需要機櫃級的整合方案，並結合專屬運算加速器與高效能連接架構，同時又面臨開發時程大幅壓縮的情況。

世芯 - KY 董事長暨總經理沈翔霖表示，ASIC 與先進連接技術的整合，正重塑 AI 基礎架構的設計與部署方式，透過與 Astera Labs 合作，將為雲端業者提供實用且完整的解決方案，有效支援大規模 AI 工作負載，雙方合作將加速打造符合下一代應用效能與規模需求的 AI 專用架構。