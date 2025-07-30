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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科沃(QRVO-US)EPS預估上修至5.95元，預估目標價為92.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對科沃(QRVO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.52元上修至5.95元，其中最高估值6.96元，最低估值4.61元，預估目標價為92.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.96(6.16)7.639.098.46
最低值4.61(4.61)6.177.478.46
平均值5.89(5.51)6.98.158.46
中位數5.95(5.52)6.857.778.46

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值38.81億40.95億44.64億42.25億
最低值35.23億37.80億40.00億42.25億
平均值37.19億39.10億41.95億42.25億
中位數37.12億39.03億40.97億42.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.329.261.00-0.720.58
營業收入40.15億46.46億35.69億37.70億37.19億

詳細資訊請看美股內頁：
科沃(QRVO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSQRVO

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