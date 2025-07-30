鉅亨速報 - Factset 最新調查：科沃(QRVO-US)EPS預估上修至5.95元，預估目標價為92.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對科沃(QRVO-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.52元上修至5.95元，其中最高估值6.96元，最低估值4.61元，預估目標價為92.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.96(6.16)
|7.63
|9.09
|8.46
|最低值
|4.61(4.61)
|6.17
|7.47
|8.46
|平均值
|5.89(5.51)
|6.9
|8.15
|8.46
|中位數
|5.95(5.52)
|6.85
|7.77
|8.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|38.81億
|40.95億
|44.64億
|42.25億
|最低值
|35.23億
|37.80億
|40.00億
|42.25億
|平均值
|37.19億
|39.10億
|41.95億
|42.25億
|中位數
|37.12億
|39.03億
|40.97億
|42.25億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.32
|9.26
|1.00
|-0.72
|0.58
|營業收入
|40.15億
|46.46億
|35.69億
|37.70億
|37.19億
詳細資訊請看美股內頁：
科沃(QRVO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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