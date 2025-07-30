search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pinnacle Financial Partners Inc.PNFP-US的目標價調降至121元，幅度約3.2%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)提出目標價估值：中位數由125元下修至121元，調降幅度3.2%。其中最高估值135元，最低估值104元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Pinnacle Financial Partners Inc.評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Pinnacle Financial Partners Inc.今(30日)收盤價為91.5925元。近5日股價下跌3.2%，標普指數上漲1.33%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PNFP市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Pinnacle Financial Partners Inc.92.25+0.44%

延伸閱讀



Empty