鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pinnacle Financial Partners Inc.PNFP-US的目標價調升至129元，幅度約3.2%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)提出目標價估值：中位數由125元上修至129元，調升幅度3.2%。其中最高估值145元，最低估值115元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Pinnacle Financial Partners Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Pinnacle Financial Partners Inc.今(17日)收盤價為118.28元。近5日股價下跌3.2%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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