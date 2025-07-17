鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)EPS預估上修至7.95元，預估目標價為126.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.77元上修至7.95元，其中最高估值8.12元，最低估值7.65元，預估目標價為126.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.12(7.98)
|9.15
|10.75
|8.62
|最低值
|7.65(7.6)
|8.4
|8.55
|8.62
|平均值
|7.92(7.77)
|8.75
|9.87
|8.62
|中位數
|7.95(7.77)
|8.73
|10.05
|8.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20.87億
|23.18億
|25.57億
|最低值
|19.82億
|22.05億
|24.57億
|平均值
|20.34億
|22.71億
|25.04億
|中位數
|20.25億
|22.82億
|24.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.03
|6.75
|7.17
|7.14
|5.96
|營業收入
|12.48億
|13.05億
|16.44億
|26.15億
|30.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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