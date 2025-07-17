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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)EPS預估上修至7.95元，預估目標價為126.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.77元上修至7.95元，其中最高估值8.12元，最低估值7.65元，預估目標價為126.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.12(7.98)9.1510.758.62
最低值7.65(7.6)8.48.558.62
平均值7.92(7.77)8.759.878.62
中位數7.95(7.77)8.7310.058.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值20.87億23.18億25.57億
最低值19.82億22.05億24.57億
平均值20.34億22.71億25.04億
中位數20.25億22.82億24.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.036.757.177.145.96
營業收入12.48億13.05億16.44億26.15億30.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPNFP

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