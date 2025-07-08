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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pinnacle Financial Partners Inc.PNFP-US的目標價調升至123元，幅度約4.24%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)提出目標價估值：中位數由118元上修至123元，調升幅度4.24%。其中最高估值134元，最低估值105元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Pinnacle Financial Partners Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Pinnacle Financial Partners Inc.今(8日)收盤價為117.275元。近5日股價上漲4.24%，標普指數上漲1.72%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PNFP市場預估目標價

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Pinnacle Financial Partners Inc.116.335-1.27%

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