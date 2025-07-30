市場為何對川普模糊的貿易協議不以為意？「存在感」更重要

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-30 09:00

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川普政府近期宣布的一系列貿易框架協議，其初步細節仍顯模糊，有時甚至與談判對手的說法相互矛盾。然而，儘管這些協議的具體內容尚待釐清，市場卻展現出驚人的穩定性，投資者似乎從中看到了未來貿易關係增強的訊號。

川普貿易協議細節屢現矛盾 市場卻大漲？投資人圖的是「存在感」。(圖:shutterstock)

從與歐洲、日本和越南達成的協議中，市場接收到的主要訊息是穩定性正在增強。西伯特金融公司首席投資官馬利克（Mark Mallick）表示，投資人對這些複雜協議的理解「基本上只夠寫在一張索引卡上」，許多問題仍有待釐清。

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他補充說，市場之所以保持穩定，是因為整體訊號顯示「最糟糕的情況正在被避免」，因此「在很大程度上，我們是滿意的」。這種滿意度能否持續仍是個未知數，因為貿易領域仍充斥著許多不確定因素。

隨著現有協議細節的逐步揭示，其經濟影響也開始浮現。耶魯大學預算實驗室的最新分析顯示，如果截至週一宣布的所有關稅措施都付諸實施，消費者將面臨平均 18.2% 的實際有效關稅稅率。這不僅是自 1934 年以來的最高水準，也是 90 多年來的新高，但市場對此卻相對平靜。

沃爾夫研究公司（Wolfe Research）的馬庫斯（Tobin Marcus）對此提出了另一種解釋。他在最近的一份報告中指出，儘管已知資訊模糊，但相對於各種可能性而言，這是一個「看漲的結果，尤其是將行業關稅降至 15%」。

他進一步指出，這個逐漸形成的 15% 標準「比人們擔心的要好」。馬庫斯還觀察到，市場的預期似乎已經發生轉變，不再期望過去那種「以加碼求緩和的態勢，而是消化一種「以加碼求少加碼」的態勢。

細節模糊的模式 市場已經歷多次

細節模糊的模式已經多次出現，並可能在未來繼續。本月早些時候，川普宣布與越南達成協議，其中包括 20% 的關稅稅率。然而，彭博社隨後的報導指出，越南領導階層對這個數字感到意外，並仍希望有更低的稅率。

上週與日本達成的協議也出現了類似情況。川普最初宣布該協議包含一項「對美投資計畫」，但關於這投資基金具體內容的問題立即浮現，美國和日本方面的說法大相徑庭。

本週末宣布的與歐洲的協議再次印證了這種模式。川普一度表示，新的 15% 稅率不適用於特定產業的關稅，並稱製藥業「與該協議無關」。

然而，儘管目前對鋼鐵和鋁徵收的 50% 關稅（以及計劃對銅徵收的同等稅率）將不包含在該協議範圍內，製藥業和半導體行業顯然是這項歐美協議的重要組成部分。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，15% 的整體稅率將適用。白宮隨後在協議情況說明書中證實了這一點，該說明書指出，15% 的稅率將適用於「汽車及汽車零件、製藥和半導體」。

盤古政策（Pangea Policy）創始人海恩斯（Terry Haines）總結整體狀況道：「市場看待這些協議的方式是，協議的存在本身在很大程度上比細節更重要。」