鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - UnitBEP-US的目標價調降至29元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)提出目標價估值：中位數由30元下修至29元，調降幅度3.33%。其中最高估值37元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Brookfield Renewable Partners LP - Unit評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀1位。
Brookfield Renewable Partners LP - Unit今(23日)收盤價為27.475元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲0.59%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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