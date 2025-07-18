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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至0.25元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.27元下修至0.25元，其中最高估值2.59元，最低估值-1.04元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.59(2.59)3.483.994.22
最低值-1.04(-1.04)-0.6-1.664.22
平均值0.46(0.46)0.690.414.22
中位數0.25(0.27)0.310.044.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值82.46億78.48億86.81億82.71億
最低值61.24億64.10億73.02億37.66億
平均值66.77億70.53億80.19億57.00億
中位數64.12億68.84億80.75億50.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.61-0.69-0.60-0.32-0.89
營業收入37.55億40.71億46.56億49.19億57.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEP

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