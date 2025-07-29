鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence設計系統(CDNS-US)EPS預估上修至6.9元，預估目標價為370.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Cadence設計系統(CDNS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.78元上修至6.9元，其中最高估值7元，最低估值6.45元，預估目標價為370.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7(6.92)
|8.4
|9.7
|10.11
|最低值
|6.45(6.45)
|7.24
|7.26
|8.15
|平均值
|6.84(6.76)
|7.88
|9.01
|9.13
|中位數
|6.9(6.78)
|7.88
|9.22
|9.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|52.68億
|59.59億
|67.25億
|74.25億
|最低值
|51.45億
|56.97億
|59.70億
|65.35億
|平均值
|52.23億
|58.53億
|65.38億
|69.80億
|中位數
|52.40億
|58.65億
|66.27億
|69.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.11
|2.50
|3.09
|3.82
|3.85
|營業收入
|26.83億
|29.88億
|35.62億
|40.90億
|46.41億
詳細資訊請看美股內頁：
Cadence設計系統(CDNS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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