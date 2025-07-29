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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence設計系統(CDNS-US)EPS預估上修至6.9元，預估目標價為370.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Cadence設計系統(CDNS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.78元上修至6.9元，其中最高估值7元，最低估值6.45元，預估目標價為370.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7(6.92)8.49.710.11
最低值6.45(6.45)7.247.268.15
平均值6.84(6.76)7.889.019.13
中位數6.9(6.78)7.889.229.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值52.68億59.59億67.25億74.25億
最低值51.45億56.97億59.70億65.35億
平均值52.23億58.53億65.38億69.80億
中位數52.40億58.65億66.27億69.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.112.503.093.823.85
營業收入26.83億29.88億35.62億40.90億46.41億

詳細資訊請看美股內頁：
Cadence設計系統(CDNS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCDNS

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