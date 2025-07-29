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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence設計系統CDNS-US的目標價調升至370元，幅度約5.71%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Cadence設計系統(CDNS-US)提出目標價估值：中位數由350元上修至370元，調升幅度5.71%。其中最高估值405元，最低估值200元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予Cadence設計系統評價：積極樂觀19位、保持中立6位、保守悲觀1位。

Cadence設計系統今(29日)收盤價為333.76元。近5日股價上漲5.71%，標普指數上漲1.33%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CDNS市場預估目標價

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Cadence設計系統333.76+0.47%

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