鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class ACOIN-US的目標價調升至371元，幅度約3.92%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)提出目標價估值：中位數由357元上修至371元，調升幅度3.92%。其中最高估值510元，最低估值185元。
綜合評級 - 共有38位分析師給予Coinbase Global Inc - Class A評價：積極樂觀16位、保持中立19位、保守悲觀3位。
Coinbase Global Inc - Class A今(29日)收盤價為379.49元。近5日股價下跌3.92%，標普指數上漲1.33%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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