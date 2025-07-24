鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-24 15:10

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迷因股狂潮席捲美股 空頭被軋損失慘重(圖:shutterstock)

這意味著投資者原先預期它們的價格將下跌，然而，這些做空者正一路蒙受損失，而且遭軋空的不僅只有迷因股。

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Charles Schwab 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 指出，自市場底部以來，迷因股和各類被大量放空的股票均表現顯著優異。她認為，散戶投資者可能正積極擠壓空頭，迫使投機者和機構重新布局。

自 4 月 8 日市場觸底以來，標普 500 指數已經上漲超過 25%，放空者已累計損失近 3550 億美元。僅從 5 月 22 日以來，虧損就超過 1000 億美元。押注股市下跌已成為虧損策略。

例如，在 4 月 8 日至 5 月 20 日期間，放空「科技七巨頭」(Magnificent 7) 的投資者損失超過 350 億美元。Cathie Wood 的方舟創新 ETF (ARKK-US) 在年初下跌近 30% 後，從 4 月底部以來也大漲近 90%。其主要持股如特斯拉 (TSLA-US)、Coinbase(COIN-US)、Robinhood(HOOD-US) 和 Palantir(PLTR-US)，放空者每支股票的損失都至少達到 20 億美元。

放空者損失慘重 (來源: Yahoo 財經)

Trend Labs 創辦人 JC Parets 指出，市場的崛起很大程度上歸因於投資者的「錯位」(mispositioning)。BNP Paribas 策略主管 Viktor Hjort 也表示，市場在缺乏實際基本面資訊時，被「抓到空頭」。

例如，華爾街日報 4 月 12 日的一項經濟學家調查顯示，近半數預計未來 12 個月會出現衰退。然而，衰退並未發生，股市和經濟的基本面表現普遍好於預期，使得空頭持續被軋。

此外，自從川普總統在 4 月 9 日首次軟化其最嚴厲的關稅立場以來，投資者對關稅政策的最壞擔憂也隨之消退。

Bespoke Investment Group 發現，羅素 1000 指數中 100 支被放空最多的股票，在過去三個月內，其表現已超越該指數逾 30 個百分點，累積漲幅超過 52%。