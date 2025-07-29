鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司RBLX-US的目標價調升至110元，幅度約6.8%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)提出目標價估值：中位數由103元上修至110元，調升幅度6.8%。其中最高估值152元，最低估值47元。
綜合評級 - 共有35位分析師給予Roblox公司評價：積極樂觀24位、保持中立6位、保守悲觀5位。
Roblox公司今(29日)收盤價為120.96元。近5日股價下跌6.8%，標普指數上漲1.33%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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