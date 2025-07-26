鉅亨網新聞中心 2025-07-26 21:00

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近期以太坊（ETH）市場買盤異常強勁，機構、上市公司及大型持有者積極增持，甚至引發場外流動性緊張。

ETH一路暴漲！誰是最大受益者? ETH的頭號玩家都有誰?(圖：Shutterstock)

此趨勢顯示，市場對 ETH 的需求遠超供給，若延續此勢頭，ETH 價格突破 1 萬美元指日可待。那麼，在這場潛在的價格狂飆中，誰將是最大的受益者？ ETH 的頭號玩家都有誰?

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上市公司大舉進軍 ETH

眾多上市公司已將以太坊納入財務戰略核心。

截至 7 月 20 日，SharpLink Gaming (SBET-US) 已持有逾 36 萬枚 ETH，超過以太坊基金會成為全球最大的 ETH 企業持有者。該公司自 2025 年 5 月宣布進行 4.25 億美元私募後，持續購買以太坊資產。

另一家原本專注比特幣挖礦的公司 BitMine (BMNR-US) ，也在今年 6 月轉向以太坊財庫戰略，截至 7 月 17 日持有超過 30 萬枚 ETH，力圖成為全球公開上市公司中 ETH 持倉領先者。

Coinbase (COIN-US) 作為交易平台龍頭，則在 2025 年第一季購買 21,634 ETH 作為其儲備金，總 ETH 持有量接近 14 萬枚。根據 Strategic ETH Reserve 數據，Coinbase 的以太坊持有量為 137,334 萬枚。

截至 7 月 18 日，Bit Digital 持有的以太坊總量約為 120,306 枚。

交易所：儲備金比例成市場信心指標

各大加密貨幣交易所同樣積極囤積以太坊。除 Coinbase 外，Bitget 目前持有 71,163 枚 ETH，儲備金率高達 148%。

Bybit（21,566 枚）、OKX（20,014 枚）、Gate（76,748 枚） 等平台也分別持有兩萬至七萬枚不等的 ETH，自有資產比例同樣穩健。

幣安在 7 月初發布的儲備金證明顯示，幣安平台 BTC 儲備金比例達到 102.51%，ETH 儲備金比例為 100.00%，BNB 儲備金比例為 111.79%，SOL 儲備金比例為 100.03%，USDC 儲備金比例為 108.71%。

這代表，剔除客戶持有的資產，幣安平台自有比特幣為 14,388 枚，自有以太坊資產基本為 0，自有 BNB 為 4,673,128 枚，自有 USDC 近 29.6 億枚。

專案方與基金會：去中心化世界的長線支持者

以太坊基金會本身仍持有 23.85 萬枚 ETH。眾多專案與 DAO 也積極持幣，包括：

PulseChain（16.63 萬枚 ETH）

Golem Network（10.13 萬枚 ETH）

Gnosis DAO（6.66 萬枚 ETH）

Lido DAO（3.57 萬枚 ETH）

ENS 基金會（2.86 萬枚 ETH）

Frax Finance、Arbitrum DAO、Status 等也分別持有逾萬枚 ETH

美國政府與以太坊 ETF 佈局