ETH一路暴漲！誰是最大受益者? ETH的頭號玩家都有誰?
鉅亨網新聞中心
近期以太坊（ETH）市場買盤異常強勁，機構、上市公司及大型持有者積極增持，甚至引發場外流動性緊張。
此趨勢顯示，市場對 ETH 的需求遠超供給，若延續此勢頭，ETH 價格突破 1 萬美元指日可待。那麼，在這場潛在的價格狂飆中，誰將是最大的受益者？ ETH 的頭號玩家都有誰?
上市公司大舉進軍 ETH
眾多上市公司已將以太坊納入財務戰略核心。
截至 7 月 20 日，SharpLink Gaming (SBET-US) 已持有逾 36 萬枚 ETH，超過以太坊基金會成為全球最大的 ETH 企業持有者。該公司自 2025 年 5 月宣布進行 4.25 億美元私募後，持續購買以太坊資產。
另一家原本專注比特幣挖礦的公司 BitMine (BMNR-US) ，也在今年 6 月轉向以太坊財庫戰略，截至 7 月 17 日持有超過 30 萬枚 ETH，力圖成為全球公開上市公司中 ETH 持倉領先者。
Coinbase (COIN-US) 作為交易平台龍頭，則在 2025 年第一季購買 21,634 ETH 作為其儲備金，總 ETH 持有量接近 14 萬枚。根據 Strategic ETH Reserve 數據，Coinbase 的以太坊持有量為 137,334 萬枚。
此外，Bit Digital (BTBT-US) 、BTCS (BTCS-US) 、GameSquare (GAME-US) 等公司也陸續轉向 ETH 財務部署，各自持有逾萬枚 ETH，顯示加密資產正成為企業級儲備資產的新選項。
截至 7 月 18 日，Bit Digital 持有的以太坊總量約為 120,306 枚。
交易所：儲備金比例成市場信心指標
各大加密貨幣交易所同樣積極囤積以太坊。除 Coinbase 外，Bitget 目前持有 71,163 枚 ETH，儲備金率高達 148%。
Bybit（21,566 枚）、OKX（20,014 枚）、Gate（76,748 枚） 等平台也分別持有兩萬至七萬枚不等的 ETH，自有資產比例同樣穩健。
幣安在 7 月初發布的儲備金證明顯示，幣安平台 BTC 儲備金比例達到 102.51%，ETH 儲備金比例為 100.00%，BNB 儲備金比例為 111.79%，SOL 儲備金比例為 100.03%，USDC 儲備金比例為 108.71%。
這代表，剔除客戶持有的資產，幣安平台自有比特幣為 14,388 枚，自有以太坊資產基本為 0，自有 BNB 為 4,673,128 枚，自有 USDC 近 29.6 億枚。
專案方與基金會：去中心化世界的長線支持者
以太坊基金會本身仍持有 23.85 萬枚 ETH。眾多專案與 DAO 也積極持幣，包括：
- PulseChain（16.63 萬枚 ETH）
- Golem Network（10.13 萬枚 ETH）
- Gnosis DAO（6.66 萬枚 ETH）
- Lido DAO（3.57 萬枚 ETH）
- ENS 基金會（2.86 萬枚 ETH）
- Frax Finance、Arbitrum DAO、Status 等也分別持有逾萬枚 ETH
美國政府與以太坊 ETF 佈局
與此同時，美國政府目前也被發現持有 59,951 枚 ETH，而美國密西根州更持有數千萬美元價值的 ETH ETF，並直接持有 4,000 枚 ETH。
- 上課抽比特幣：現貨交易高手養成班開課了！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 不只瘋買比特幣！美企買盤搶進以太幣、以太坊
- 山寨幣利好！美國通過GENIUS法案、以太坊價格狂飆
- 以太坊迎來制度紅利！《GENIUS法案》通過成重大推力
- 態度大轉彎！摩根大通擬推比特幣抵押貸款 戴蒙從「詐騙說」到力挺加密貨幣
下一篇