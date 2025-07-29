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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：OneMain Holdings Inc(OMF-US)EPS預估上修至6.3元，預估目標價為64.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對OneMain Holdings Inc(OMF-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.15元上修至6.3元，其中最高估值6.8元，最低估值5.79元，預估目標價為64.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.8(6.5)8.610.62
最低值5.79(5.79)7.59.34
平均值6.32(6.14)8.069.82
中位數6.3(6.15)8.119.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值53.67億56.79億60.31億
最低值41.03億45.49億55.89億
平均值48.46億52.10億58.45億
中位數48.76億52.15億58.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.419.877.065.324.24
營業收入49.33億49.73億50.91億52.99億57.22億

詳細資訊請看美股內頁：
OneMain Holdings Inc(OMF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOMF

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