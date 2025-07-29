鉅亨速報 - Factset 最新調查：OneMain Holdings Inc(OMF-US)EPS預估上修至6.3元，預估目標價為64.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對OneMain Holdings Inc(OMF-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.15元上修至6.3元，其中最高估值6.8元，最低估值5.79元，預估目標價為64.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.8(6.5)
|8.6
|10.62
|最低值
|5.79(5.79)
|7.5
|9.34
|平均值
|6.32(6.14)
|8.06
|9.82
|中位數
|6.3(6.15)
|8.11
|9.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53.67億
|56.79億
|60.31億
|最低值
|41.03億
|45.49億
|55.89億
|平均值
|48.46億
|52.10億
|58.45億
|中位數
|48.76億
|52.15億
|58.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.41
|9.87
|7.06
|5.32
|4.24
|營業收入
|49.33億
|49.73億
|50.91億
|52.99億
|57.22億
詳細資訊請看美股內頁：
OneMain Holdings Inc(OMF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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