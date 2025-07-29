川普否認主動尋求與習近平會面 ！但或將應邀訪中

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-29 12:45

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美國總統川普週二（29 日）明確表示，他並未主動尋求與中國國家主席習近平舉行高峰會，但補充指出，他可能會在習近平的邀請下訪問中國，而這項邀請已經提出。

川普否認主動尋求與習近平會面。(圖：Shutterstock)

川普在其社群平台 Truth Social 上稱，「假新聞」報導說他正在尋求與習近平舉行「高峰會」，「完全不準確」，且他「什麼也沒尋求」。

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川普強調：「我可能會去中國，但僅限於習近平主席的邀請，而這項邀請已經提出。否則我沒有興趣！」

根據《路透》報導，消息人士透露，川普與習近平的幕僚已經就今年稍晚美國總統亞洲行期間，兩位領導人可能的會面進行討論。

若此會面成行，將是川普第二任期以來，首次與習近平的面對面會晤。此時機正值美中兩國在貿易和安全問題上的緊張態勢升高之際。

雖然雙方尚未敲定具體的會面計畫，但知情人士指出，雙方正考慮川普在參加於南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間順道訪問中國，或在 10 月 30 日至 11 月 1 日 APEC 峰會期間進行場邊會談。

分析人士認為，本週於瑞典斯德哥爾摩舉行的第三輪美中貿易談判，可能為川普與習近平秋季的會面鋪路。