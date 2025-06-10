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鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估上修至3.88元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.8元上修至3.88元，其中最高估值4.63元，最低估值3.6元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.63(4.63)5.856.94
最低值3.6(2.57)3.490
平均值3.94(3.71)4.594.28
中位數3.88(3.8)4.445.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值144.00億158.14億164.87億
最低值137.71億144.00億150.49億
平均值139.62億148.25億156.24億
中位數139.28億146.39億153.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-829.93-848.4927.801.923.24
營業收入39.24億48.84億93.63億116.41億128.33億

詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLTM

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