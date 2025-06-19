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鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADRLTM-US的目標價調升至44.88元，幅度約4.37%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)提出目標價估值：中位數由43元上修至44.88元，調升幅度4.37%。其中最高估值56元，最低估值38元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀0位。

LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR今(19日)收盤價為38元。近5日股價下跌4.37%，標普指數下跌0.69%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股LTM市場預估目標價

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