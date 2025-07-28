川普移民政策獲多數支持 但執行手段遭批「太激進」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-28 20:27

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《華爾街日報》周一 (28 日) 報導，其最新民調顯示，多數美國人支持川普政府打擊非法移民的政策目標，62% 受訪者贊成遣返非法入境者，但 58% 選民反對川普政府繞過司法程序直接拘留遣返的作法，認為執行手段過於激進。

民調顯示62%美國人支持遣返非法移民，但對政府執行方式存在分歧。(圖:Shutterstock)

執行手段引發爭議

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這項針對 1500 名登記選民的調查顯示，川普大規模遣返行動中的兩項關鍵措施遭到 58% 選民反對：一是在沒有司法程序的情況下直接拘留遣返疑似非法居留者；二是將移民遣返至薩爾瓦多、南蘇丹等與他們毫無關聯的第三國監獄。

26 歲的共和黨登記選民 Dima Shportylyuk 住在北卡羅來納州夏洛特附近，11 月投票支持川普，但他對目前的執行方式感到不安。「你看到蒙面人員進入學校，人們被圍捕送上飛機，憑良心說這絕對不是我們應該做的。」

Shportylyuk 幼時從烏克蘭移民美國，2012 年歸化為公民。他坦言主要是因為經濟和通膨問題才投票給川普，「即使是非法入境者也應該享有正當程序，我不喜歡這種作法被包裝成法治。」

黨派立場分歧明顯

調查結果凸顯了美國社會在移民議題上的黨派分歧。略過半數美國人認為川普政府在缺乏證據、無視法院命令的情況下執行遣返已經越界，近 60% 獨立選民也持相同看法。

相較之下，共和黨選民依然堅定支持川普的遣返計畫。高達 90% 共和黨人認同川普處理移民問題的方式，僅 11% 認為做法過當。民主黨人則有約 90% 認為川普已經越界。四分之三共和黨人支持在不經司法程序的情況下直接遣返，但整體選民中這一比例僅 39%。

執法策略轉向引關注

川普已成功將非法越境人數降至史無前例的低點，讓政府得以將更多資源投入史上最大規模的遣返行動。今年至今已遣返超過 14 萬人，有望創下歐巴馬總統首任期以來的年度新高。

美國移民及海關執法局 (ICE) 在川普治下也採取了更激進的執法策略，為達成逮捕目標，當局開始追捕更多沒有犯罪背景的移民，並允許在學校、教堂、醫院等敏感場所執法，這與政府聲稱專門針對「最壞分子」的說法不符。

進行此次民調的民主黨民調專家 John Anzalone 分析：「民眾樂見罪犯被驅逐，但不希望看到守法的好鄰居被圍捕帶走。」

民眾對執法機關觀感轉變

民調也反映出美國民眾對移民執法的複雜態度。略過三分之一受訪者認為川普政府主要針對有犯罪紀錄的非法移民，但 62% 認為政府只是盡可能遣返更多人，不分犯罪背景。