鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾基亞NOK-US的目標價調降至5.29元，幅度約4.67%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對諾基亞(NOK-US)提出目標價估值：中位數由5.55元下修至5.29元，調降幅度4.67%。其中最高估值7元，最低估值3.87元。
綜合評級 - 共有33位分析師給予諾基亞評價：積極樂觀19位、保持中立11位、保守悲觀3位。
諾基亞今(28日)收盤價為4.33元。近5日股價下跌4.67%，標普指數上漲1.46%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數開高 美日貿易協議激勵市場情緒 聚焦科技股財報
- 諾基亞未公布財報先喊痛！匯率與關稅壓力重擊財測 股價一度挫8%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾基亞(NOK-US)EPS預估下修至0.34元，預估目標價為5.68元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾基亞(NOK-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為5.63元
下一篇