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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾基亞NOK-US的目標價調降至5.29元，幅度約4.67%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對諾基亞(NOK-US)提出目標價估值：中位數由5.55元下修至5.29元，調降幅度4.67%。其中最高估值7元，最低估值3.87元。

綜合評級 - 共有33位分析師給予諾基亞評價：積極樂觀19位、保持中立11位、保守悲觀3位。

諾基亞今(28日)收盤價為4.33元。近5日股價下跌4.67%，標普指數上漲1.46%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NOK市場預估目標價

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