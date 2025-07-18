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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾基亞(NOK-US)EPS預估下修至0.34元，預估目標價為5.68元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對諾基亞(NOK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.34元，其中最高估值0.37元，最低估值0.28元，預估目標價為5.68元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.37(0.37)0.480.520.56
最低值0.28(0.28)0.340.350.43
平均值0.34(0.34)0.40.440.48
中位數0.34(0.35)0.40.440.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值241.68億251.95億259.80億263.35億
最低值220.24億227.47億228.83億245.90億
平均值232.93億241.99億247.58億254.13億
中位數233.75億241.51億248.39億253.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.510.340.800.130.25
營業收入249.11億262.42億261.81億240.63億207.90億

詳細資訊請看美股內頁：
諾基亞(NOK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNOK

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