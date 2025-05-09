鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調升至152.5元，幅度約3.39%
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)提出目標價估值：中位數由147.5元上修至152.5元，調升幅度3.39%。其中最高估值200元，最低估值68元。
綜合評級 - 共有36位分析師給予Cloudflare公司評價：積極樂觀19位、保持中立13位、保守悲觀4位。
Cloudflare公司今(9日)收盤價為135.95元。近5日股價上漲3.39%，標普指數上漲1.07%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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