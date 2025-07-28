search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品DECK-US的目標價調升至134元，幅度約7.46%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)提出目標價估值：中位數由124.7元上修至134元，調升幅度7.46%。其中最高估值158元，最低估值97元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予德克斯戶外用品評價：積極樂觀13位、保持中立13位、保守悲觀1位。

德克斯戶外用品今(28日)收盤價為116.85元。近5日股價上漲7.46%，標普指數上漲1.46%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股DECK市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
德克斯戶外用品116.85+11.3%

延伸閱讀



Empty