鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品(DECK-US)EPS預估上修至6.29元，預估目標價為128.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.03元上修至6.29元，其中最高估值6.54元，最低估值5.85元，預估目標價為128.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.54(6.45)
|7.53
|8.77
|8.91
|最低值
|5.85(5.78)
|6.3
|7.02
|8.91
|平均值
|6.27(6.07)
|6.92
|8.03
|8.91
|中位數
|6.29(6.03)
|6.88
|8.23
|8.91
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|55.54億
|62.11億
|68.70億
|65.04億
|最低值
|53.96億
|57.03億
|60.38億
|65.04億
|平均值
|54.44億
|58.82億
|64.26億
|65.04億
|中位數
|54.34億
|58.55億
|63.56億
|65.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.24
|2.71
|3.23
|4.86
|6.33
|營業收入
|25.47億
|31.46億
|36.29億
|42.92億
|49.88億
詳細資訊請看美股內頁：
德克斯戶外用品(DECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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