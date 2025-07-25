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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品(DECK-US)EPS預估上修至6.29元，預估目標價為128.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.03元上修至6.29元，其中最高估值6.54元，最低估值5.85元，預估目標價為128.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.54(6.45)7.538.778.91
最低值5.85(5.78)6.37.028.91
平均值6.27(6.07)6.928.038.91
中位數6.29(6.03)6.888.238.91

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值55.54億62.11億68.70億65.04億
最低值53.96億57.03億60.38億65.04億
平均值54.44億58.82億64.26億65.04億
中位數54.34億58.55億63.56億65.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.242.713.234.866.33
營業收入25.47億31.46億36.29億42.92億49.88億

詳細資訊請看美股內頁：
德克斯戶外用品(DECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDECK

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