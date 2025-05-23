鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品(DECK-US)EPS預估下修至6.08元，預估目標價為129.50元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.3元下修至6.08元，其中最高估值6.64元，最低估值5.8元，預估目標價為129.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.64(7.1)
|7.58
|8.35
|8.82
|最低值
|5.8(5.65)
|5.92
|6.97
|8.82
|平均值
|6.13(6.32)
|6.79
|7.81
|8.82
|中位數
|6.08(6.3)
|6.89
|7.78
|8.82
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|55.95億
|61.89億
|67.19億
|66.92億
|最低值
|51.82億
|55.56億
|59.78億
|66.92億
|平均值
|53.76億
|58.20億
|64.21億
|66.92億
|中位數
|53.77億
|58.04億
|65.00億
|66.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.24
|2.71
|3.23
|4.86
|6.33
|營業收入
|25.47億
|31.46億
|36.29億
|42.92億
|49.86億
詳細資訊請看美股內頁：
德克斯戶外用品(DECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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