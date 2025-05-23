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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品(DECK-US)EPS預估下修至6.08元，預估目標價為129.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.3元下修至6.08元，其中最高估值6.64元，最低估值5.8元，預估目標價為129.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.64(7.1)7.588.358.82
最低值5.8(5.65)5.926.978.82
平均值6.13(6.32)6.797.818.82
中位數6.08(6.3)6.897.788.82

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值55.95億61.89億67.19億66.92億
最低值51.82億55.56億59.78億66.92億
平均值53.76億58.20億64.21億66.92億
中位數53.77億58.04億65.00億66.92億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.242.713.234.866.33
營業收入25.47億31.46億36.29億42.92億49.86億

詳細資訊請看美股內頁：
德克斯戶外用品(DECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDECK

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