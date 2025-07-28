歐洲議會高層：美歐貿易協議嚴重失衡 損害歐洲利益
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
在美歐宣布達成新貿易協議後，歐洲議會國際貿易委員會主席朗格周日（27 日）對這項協議強烈不滿，直言其既不令人滿意，也不符合歐洲根本利益。
朗格指出，這是一項帶有偏見的協議。他認為，儘管 15% 統一稅率在某種程度上帶來貿易關係的可預期性和法律安全保障，但整體而言，這項協議遠未平衡，甚至可能對歐洲造成長期傷害。
朗格表示，歐盟執委會對美國做出額外的 6,000 億美元投資承諾，以及大規模採購美國軍事技術，不利於歐洲本土就業和產業發展。
美國與歐盟周日正式達成關稅協議，將歐盟大多數出口至美國的商品的關稅降至 15%，成功化解可能引爆的美歐貿易戰。
據《彭博》報導，川普在蘇格蘭與歐盟執委會主席馮德萊恩會晤後，正式宣布這項協議。該協議距川普提高關稅的最後期限 8 月 1 日不到一周。
川普表示，這項協議包括對汽車等大多數歐洲商品徵收 15% 關稅，歐盟 27 個成員國同意購買價值 7,500 億美元的美國能源產品，在目前基礎上再向美國投資 6,000 億美元。
川普說，歐盟還會購買價值數千億美元的美國軍事裝備，但他沒有提到具體金額。
馮德萊恩則在記者會上說，歐盟與美國雙方同意實行統一 15% 關稅稅率，汽車等商品適用這個關稅標準。馮德萊恩稱，這項貿易協議將為市場帶來穩定性。
她指出，歐盟目前仍然過度依賴俄羅斯液化天然氣，因此，歐盟從美國進口更多價格可承受的液化天然氣，非常受歡迎。
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