7月台灣消費者信心止跌仍是1年來次低 購屋信心更創5年新低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-28 10:41

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國立中央大學台灣經濟發展研究中心今 (28) 日公布 7 月消費者信心指數 (CCI) 為 64.38 點，較上月回升 0.68 點，終結連 4 跌，仍是去年 5 月以來次低，反映關稅不確定性的影響，本次 6 項調查指標中僅物價水準、投資股票時機上升，另有 4 項指標下降。

7月消費者信心仍是1年來次低。(圖：台經中心提供)

台經中心指出，本次上升幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」，調查為 29.11 點，月升 5.15 點，但僅回升到 3 個月來高點，仍處歷史低檔徘徊，其次為「未來半年物價水準」32.74 點，僅略反彈 0.27 點。

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而下降幅度最多的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為 80.65 點，月減 0.46 點，並創去年 5 月以來低點；「未來半年家庭經濟狀況」為 76.65 點，月減 0.41 點，也創去年 5 月以來低點；「未來半年購買耐久性財貨」為 96.57 點，月減 0.31 點；「未來半年就業機會」70.53 點，月減 0.18 點。

從絕對水準來看，六項指標均偏向悲觀。

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