鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估上修至2.15元，預估目標價為43.33元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.09元上修至2.15元，其中最高估值2.56元，最低估值1.97元，預估目標價為43.33元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.56(2.56)
|2.55
|2.75
|2.79
|最低值
|1.97(1.97)
|2
|2.05
|2.43
|平均值
|2.16(2.14)
|2.27
|2.39
|2.61
|中位數
|2.15(2.09)
|2.31
|2.4
|2.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|66.52億
|89.10億
|93.84億
|54.93億
|最低值
|54.31億
|51.61億
|51.50億
|54.93億
|平均值
|59.84億
|64.10億
|65.20億
|54.93億
|中位數
|59.82億
|61.46億
|59.96億
|54.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.64
|1.60
|3.95
|2.22
|2.19
|營業收入
|46.24億
|68.81億
|89.19億
|67.61億
|53.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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