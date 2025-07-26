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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估上修至2.15元，預估目標價為43.33元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.09元上修至2.15元，其中最高估值2.56元，最低估值1.97元，預估目標價為43.33元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.56(2.56)2.552.752.79
最低值1.97(1.97)22.052.43
平均值2.16(2.14)2.272.392.61
中位數2.15(2.09)2.312.42.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值66.52億89.10億93.84億54.93億
最低值54.31億51.61億51.50億54.93億
平均值59.84億64.10億65.20億54.93億
中位數59.82億61.46億59.96億54.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.641.603.952.222.19
營業收入46.24億68.81億89.19億67.61億53.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBA

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