鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至2.13元，預估目標價為44.40元
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.24元下修至2.13元，其中最高估值2.52元，最低估值1.97元，預估目標價為44.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.52(2.48)
|2.56
|2.79
|2.79
|最低值
|1.97(1.86)
|2
|2.05
|2.39
|平均值
|2.17(2.21)
|2.28
|2.43
|2.59
|中位數
|2.13(2.24)
|2.26
|2.4
|2.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65.86億
|88.02億
|92.64億
|54.93億
|最低值
|32.23億
|33.06億
|33.96億
|54.93億
|平均值
|54.99億
|58.85億
|59.64億
|54.93億
|中位數
|57.44億
|58.65億
|58.03億
|54.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.64
|1.60
|3.95
|2.22
|2.19
|營業收入
|46.24億
|68.81億
|89.19億
|67.61億
|53.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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