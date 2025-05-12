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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至2.13元，預估目標價為44.40元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.24元下修至2.13元，其中最高估值2.52元，最低估值1.97元，預估目標價為44.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.52(2.48)2.562.792.79
最低值1.97(1.86)22.052.39
平均值2.17(2.21)2.282.432.59
中位數2.13(2.24)2.262.42.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值65.86億88.02億92.64億54.93億
最低值32.23億33.06億33.96億54.93億
平均值54.99億58.85億59.64億54.93億
中位數57.44億58.65億58.03億54.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.641.603.952.222.19
營業收入46.24億68.81億89.19億67.61億53.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBA

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