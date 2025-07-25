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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西屋空氣制動技術(WAB-US)EPS預估上修至8.95元，預估目標價為224.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對西屋空氣制動技術(WAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.75元上修至8.95元，其中最高估值9.05元，最低估值8.66元，預估目標價為224.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.05(8.99)10.4111.53
最低值8.66(8.35)9.3910.41
平均值8.9(8.75)9.9511.02
中位數8.95(8.75)1011.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值111.81億121.37億129.18億
最低值108.79億115.00億119.39億
平均值110.37億118.21億123.63億
中位數110.49億118.12億123.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.172.963.464.536.04
營業收入75.56億78.22億83.62億96.77億103.87億

詳細資訊請看美股內頁：
西屋空氣制動技術(WAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWAB

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