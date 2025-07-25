鉅亨速報 - Factset 最新調查：西屋空氣制動技術(WAB-US)EPS預估上修至8.95元，預估目標價為224.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對西屋空氣制動技術(WAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.75元上修至8.95元，其中最高估值9.05元，最低估值8.66元，預估目標價為224.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.05(8.99)
|10.41
|11.53
|最低值
|8.66(8.35)
|9.39
|10.41
|平均值
|8.9(8.75)
|9.95
|11.02
|中位數
|8.95(8.75)
|10
|11.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|111.81億
|121.37億
|129.18億
|最低值
|108.79億
|115.00億
|119.39億
|平均值
|110.37億
|118.21億
|123.63億
|中位數
|110.49億
|118.12億
|123.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.17
|2.96
|3.46
|4.53
|6.04
|營業收入
|75.56億
|78.22億
|83.62億
|96.77億
|103.87億
詳細資訊請看美股內頁：
西屋空氣制動技術(WAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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