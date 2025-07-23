鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至2.09元，預估目標價為44.15元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.13元下修至2.09元，其中最高估值2.56元，最低估值1.97元，預估目標價為44.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.56(2.56)
|2.63
|2.79
|2.79
|最低值
|1.97(1.97)
|2
|2.05
|2.43
|平均值
|2.15(2.15)
|2.28
|2.4
|2.61
|中位數
|2.09(2.13)
|2.26
|2.4
|2.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|66.03億
|88.72億
|93.41億
|54.93億
|最低值
|33.39億
|33.41億
|34.31億
|54.93億
|平均值
|55.98億
|59.65億
|59.97億
|54.93億
|中位數
|57.50億
|59.53億
|58.40億
|54.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.64
|1.60
|3.95
|2.22
|2.19
|營業收入
|46.24億
|68.81億
|89.19億
|67.61億
|53.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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