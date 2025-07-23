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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至2.09元，預估目標價為44.15元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.13元下修至2.09元，其中最高估值2.56元，最低估值1.97元，預估目標價為44.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.56(2.56)2.632.792.79
最低值1.97(1.97)22.052.43
平均值2.15(2.15)2.282.42.61
中位數2.09(2.13)2.262.42.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值66.03億88.72億93.41億54.93億
最低值33.39億33.41億34.31億54.93億
平均值55.98億59.65億59.97億54.93億
中位數57.50億59.53億58.40億54.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.641.603.952.222.19
營業收入46.24億68.81億89.19億67.61億53.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBA

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