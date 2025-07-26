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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國國民銀行金融集團KB-US的目標價調升至103.12元，幅度約3.51%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對韓國國民銀行金融集團(KB-US)提出目標價估值：中位數由99.63元上修至103.12元，調升幅度3.51%。其中最高估值122.14元，最低估值64.25元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予韓國國民銀行金融集團評價：積極樂觀21位、保持中立1位、保守悲觀0位。

韓國國民銀行金融集團今(26日)收盤價為85.745元。近5日股價上漲3.51%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KB市場預估目標價

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