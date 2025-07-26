鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國國民銀行金融集團KB-US的目標價調升至103.12元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對韓國國民銀行金融集團(KB-US)提出目標價估值：中位數由99.63元上修至103.12元，調升幅度3.51%。其中最高估值122.14元，最低估值64.25元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予韓國國民銀行金融集團評價：積極樂觀21位、保持中立1位、保守悲觀0位。
韓國國民銀行金融集團今(26日)收盤價為85.745元。近5日股價上漲3.51%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至42元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class AOKLO-US的目標價調升至71元，幅度約4.41%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估下修至-0.96元，預估目標價為48.20元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球人壽(GL-US)EPS預估上修至14.4元，預估目標價為151.00元
下一篇