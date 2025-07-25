跟進Google做法 Meta將停止在歐盟刊登政治廣告

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-25 22:54

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綜合外媒周五（25 日）報導，Meta(META-US) 宣布 10 月起停止在歐盟社群平台刊登政治廣告，拒絕配合歐盟打擊假訊息和外國勢力干預選舉的新法規。

繼Google去年11月後，Meta也因歐盟新法規而退出歐洲政治廣告市場。(圖:Shutterstock)

該公司周五發布聲明：「從 10 月初開始，我們將不再允許政治、選舉和社會議題廣告在歐盟平台上刊出。」

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Meta 拒絕遵守歐盟 10 月 10 日上路的《政治廣告透明度與目標投放規範》(TTPA)。新法要求平台為政治廣告標示相關選舉、資金來源、廣告費用及是否使用目標投放技術，違規者最高可罰全球年營收 6%。

Meta 抨擊新法規製造「無法運作的要求和法律不確定性」，強調這對歐盟廣告主和平台造成「無法承受的複雜性」，更是「對個人化廣告原則的威脅」。

不過 Meta 強調，此舉不會影響歐盟以外地區的政治廣告業務，歐盟用戶依然可以討論政治話題，政治人物也能正常發文，「就是不能花錢打廣告擴散影響力」。

這項決定與 Google(GOOGL-US) 去年 11 月的做法如出一轍。Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 當時也宣布停止在歐洲投放政治廣告。

歐盟推出 TTPA 主要是擔心外國勢力透過網路廣告散布假訊息、影響選舉結果。去年 12 月歐盟執委會就因羅馬尼亞總統大選爭議對 TikTok 展開調查，該選舉因極右翼候選人意外勝出首輪投票而被法院取消。