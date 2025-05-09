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鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為15.17元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 02:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.57元上修至1.6元，其中最高估值2.32元，最低估值1.04元，預估目標價為15.17元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.32(2.01)2.73.052.43
最低值1.04(1.01)1.671.442.43
平均值1.68(1.49)2.182.292.43
中位數1.6(1.57)2.222.412.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值43.81億51.06億53.20億67.15億
最低值36.13億42.78億42.44億67.15億
平均值41.00億47.71億48.42億67.15億
中位數41.60億49.37億49.96億67.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.100.55-0.110.440.74
營業收入19.56億28.56億27.69億27.83億33.48億

詳細資訊請看美股內頁：
哈莫尼黃金(HMY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHMY

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