鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為15.17元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.57元上修至1.6元，其中最高估值2.32元，最低估值1.04元，預估目標價為15.17元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.32(2.01)
|2.7
|3.05
|2.43
|最低值
|1.04(1.01)
|1.67
|1.44
|2.43
|平均值
|1.68(1.49)
|2.18
|2.29
|2.43
|中位數
|1.6(1.57)
|2.22
|2.41
|2.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43.81億
|51.06億
|53.20億
|67.15億
|最低值
|36.13億
|42.78億
|42.44億
|67.15億
|平均值
|41.00億
|47.71億
|48.42億
|67.15億
|中位數
|41.60億
|49.37億
|49.96億
|67.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.10
|0.55
|-0.11
|0.44
|0.74
|營業收入
|19.56億
|28.56億
|27.69億
|27.83億
|33.48億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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